Microsoft Teams ganha supressão de ruído no iOS e no macOS

Há dois anos, a Microsoft aprimorou o Teams com o recurso de supressão de ruído em segundo plano. Na época (em 2020), a novidade chegou exclusivamente ao Windows — e permaneceu apenas no SO proprietário da empresa.

Isso pelo menos até aqui, já que agora a Microsoft anunciou que as versões do Teams para iOS e macOS também deverão ganhar o recurso, o qual levou a uma redução de 32% nas reclamações de ruído de fundo em chamadas nesse período em que foi disponibilizado apenas no Windows.

Até aqui, o recurso era opcional para usuários de PCs — o que permitiu à Microsoft continuar investindo em testes e avaliações para otimizar ainda mais o seu sistema.

Com o avanço notável e a maturação do recurso, a empresa está finalmente o tornando padrão para os clientes do Windows e, de quebra, o levando para os sistemas da Apple — também já o ativando por padrão nos aplicativos.

De acordo com a empresa, esses aprimoramentos de áudio — que são orientados por inteligência artificial (IA) — já estão sendo lançados e deverão estar disponíveis para todos os usuários nos próximos meses.

Mais novidades

Vale recordar que, em seu blog oficial, a Microsoft anunciou outra série de melhorias para o Teams. Elas incluem incrementos tanto na qualidade de voz (como maior naturalidade perante interrupções e em acústica de quarto ruim) quanto na de vídeo (como otimização da tela em tempo real para conteúdo compartilhado e filtros de brilho para garantir mais iluminação).

A empresa, no entanto, não deixou claro se tais recursos chegarão de imediato ao iOS/iPadOS e/ou ao macOS, ou se apenas ao Windows. Se ela seguir o cronograma da supressão de ruído, a empresa poderá demorar um pouco para disponibilizá-los nos sistemas operacionais da Apple.

