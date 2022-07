Ex-Apple admite ter lucrado com informações sigilosas

Em 2019, noticiamos o caso envolvendo Gene Levoff um ex-funcionário da Apple que foi processado naquele ano por lucrar com informações privilegiadas da empresa. Pois bem, de acordo com o Law360, ele finalmente admitiu um esquema que lhe rendeu centenas de milhares de dólares de maneira ilegal.

Com acesso aos resultados financeiros da Apple antes de eles serem divulgados publicamente, Levoff usou essas informações para comprar/vender ações da Maçã antes de elas se valorizarem (ou desvalorizarem), o que aconteceu por cerca de cinco longos anos.

O curioso é que ele era diretor sênior de direito corporativo e sigilo corporativo da empresa, justamente o encarregado de impedir esse tipo de comportamento por parte dos demais funcionários.

De acordo com a justiça americana, essa “brincadeira” fez com que Levoff lucrasse US$227 mil e deixasse de perder US$277 mil. Com sua posição privilegiada, o profissional traiu a confiança da empresa usando seu cargo para obter as informações em primeira mão e “encher os próprios bolsos”

Segundo os promotores do caso, os atos ilegais ocorreram entre 2011 e 2016, período em que o advogado teve acesso aos rascunhos dos relatórios de lucros trimestrais e anuais da Apple, bem como os arquivos regulares enviados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos antes da divulgação pública.

Na época, ele ignorou o fato de a Apple ter restrições quanto à negociação de ações por parte de funcionários antes da divulgação de informações inicialmente confidenciais. Agora (em novembro), ele poderá ser condenado a 20 anos de prisão, bem como a pagar uma multa de US$5 milhões para cada acusação.

