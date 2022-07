iOS 16: Siri com novo som, mudança na escolha do wallpaper e mais

A Apple lançou nesta semana as terceiras versões beta dos seus sistemas operacionais e, com elas, algumas novidades não presentes nas anteriores.

Nós já mostramos novidades como o Modo de Bloqueio e tantas outras, mas ainda há muita coisa interessante sendo descoberta pelos usuários à medida que os SOs são desbravados.

Vamos conferir mais algumas delas?

Que tal um wallpaper?

Um dos focos maiores da Apple no iOS 16 é quanto à personalização da tela bloqueada, mas a empresa pretende deixar ainda mais prático e intuitivo também a aplicação de uma imagem como papel de parede.

Agora, em vez de mostrar como a imagem ficará já com a presença dos ícones de aplicativo, o usuário será apresentado apenas às “silhuetas” tanto dos apps quanto dos widgets então presentes na tela inicial.

It hides the app icons to show you the Home Screen wallpaper better pic.twitter.com/FbfyjIb5LE — Brandon Butch (@BrandonButch) July 6, 2022

A ideia é dar ao usuário uma melhor visão de como ficará a imagem na tela de Início.

Prêmios do Apple Fitness+

Atualmente, a Apple dá aos usuários do Apple Watch alguns prêmios pelo cumprimento de metas específicas como completar círculos de atividade ou até mesmo se exercitar por sete dias consecutivos.

Até o iOS 15, usuários do Apple Fitness+ estavam sujeitos às mesmas regras e aptos a ganhar os mesmos prêmios que os demais, mas a Maçã dará um bônus aos assinantes de seu serviço de exercícios no iOS 16.

Agora, haverá novos prêmios para treinos e categorias específicas do Fitness+, os quais poderão ser identificados facilmente com um visual diferenciado e também com o nome do serviço.

De acordo com o MacRumors, os prêmios específicos do Fitness+ estarão disponíveis até mesmo para treinos que já foram completados, mas só aparecerão após a conclusão do primeiro treino com o iOS 16 já instalado.

Novo som da Siri

Quando acionamos a Siri com a frase “E aí, Siri”, ouvimos um som bastante característico da assistente pessoal do iOS, o qual serve para indicar que ela “acordou” e que já podemos falar algum comando para que ela o execute (ou não).

Pois bem, quem já estava acostumado com o som padrão terá que se adaptar a um novo no iOS 16, o qual está um tanto quanto mais discreto que o anterior — apesar de mais imponente também.

Updated Siri activation sound pic.twitter.com/kpFJtyaK44 — Nico (@iNico10010) July 7, 2022

E aí, o que acharam das novidades? Vamos esperar as próximas betas para ver se teremos ainda mais mudanças notáveis.