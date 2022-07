“Apple Watch Pro” terá novo design sem laterais planas, diz Gurman

Há rumores de que a próxima geração do Apple Watch incluirá um modelo “Pro”, mais robusto, destinado a esportes e atividades intensas. Entre as especulações em torno dessa possível versão, é esperado que ela possua display e bateria maiores — indicando que o relógio terá uma mudança significativa no seu design.

Na última edição do seu boletim informativo “Power On”, o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, repercutiu algumas dessas informações, dizendo que a próxima geração do relógio será “um pouco maior” do que os modelos atuais. Sobre a bateria maior, ele disse que ela poderá “durar vários dias com uma única carga por meio de um novo modo de pouca energia”.

Ele também reafirmou os rumores de um novo redesign do relógio — o primeiro desde o Apple Watch Series 4, em 2018. Mais precisamente, o próximo modelo não será circular e, ao contrário de alguns rumores, também não terá laterais planas. Em vez disso, Gurman descreveu o novo design como sendo “uma evolução da forma retangular atual”.

O jornalista acrescentou, ainda, que o novo modelo terá um invólucro feito de uma formulação “mais durável de titânio para torná-lo mais robusto”. Segundo ele, o próximo Apple Watch “está se tornando um dos lançamentos mais esperados deste ano”.

Vale notar que o único novo recurso de saúde esperado para o ‌“Apple Watch Series 8‌” ainda é um sensor de temperatura corporal, já que o monitoramento da pressão arterial não está previsto para chegar até 2025 e a função para medir glicose no sangue poderá ser implementada só no fim desta década devido a vários atrasos no desenvolvimento, segundo Gurman.

Resta-nos continuar acompanhando tudo isso, é claro.

