Como gerenciar os apps conectados ao app TV [iPhone, iPad e Apple TV]

O aplicativo TV não só permite que você assista aos filmes e às séries produzidas pela Apple (no Apple TV+), como também possa assinar os Canais da Apple TV e conectar os seus aplicativos de streaming favoritos.

Publicidade

Nesse último caso, depois de ter instalado-os no seu iPhone/iPad ou na Apple TV, é possível navegar pelo acervo desses serviços e adicioná-los à sua lista de Seguintes, por exemplo.

Porém, se você não quiser mais que um desses apps fique conectado ao app TV, é possível revisar essas informações de uma maneira muito simples, como veremos a seguir!

Como gerenciar os apps conectados ao app TV no iPhone/iPad

Abra o app TV e certifique-se de estar com a aba “Assistir Agora” selecionada. Depois, toque na sua foto (no canto superior direito) e em “Apps Conectados”.

Publicidade

Para desvincular algum aplicativo do app TV, basta desmarcá-lo. Um aviso lhe dará duas opções: “Remover [nome do app] ou “Remover e Limpar Histórico”. Como fica claro nesse último caso, todas as informações sobre o que você assistiu no serviço serão apagadas.

Como gerenciar os apps conectados ao app TV na Apple TV

Na set-top box da Maçã, abra os Ajustes e vá até Apps » TV. Por fim, selecione um app na lista para ativar ou desativá-lo.

Fácil, né? 📺