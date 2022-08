Shazam para Mac é atualizado com suporte ao Apple Silicon

Após dois anos praticamente intocado, o aplicativo do Shazam para Mac finalmente foi atualizado hoje com suporte para Apple Silicon. O serviço, vale lembrar, foi adquirido pela empresa ainda em 2017.

Como notado pelo MacRumors, o Shazam usa agora um binário universal para rodar nativamente tanto em máquinas Intel quanto naquelas equipadas com chips das famílias M1 e M2. Essa é de longe a mudança mais drástica que o aplicativo para macOS recebeu desde que passou a ser desenvolvido pela Maçã.

Além do novo código, o aplicativo também conta agora com um novo ícone que conversa melhor com a linguagem visual introduzida pela Maçã com o macOS Big Sur 11. Com ele, o usuário tem acesso ao Shazam diretamente da barra de menus do sistema e pode conferir o registro completo de suas descobertas, bem como ver as letras e os vídeos das músicas.

Quem não tem o Shazam instalado em seu computador pode sempre reconhecer uma música em um ambiente usando a Siri, que já integra algumas funcionalidades dos serviço há alguns anos.

O aplicativo do Shazam para macOS é gratuito e pode ser baixado na Mac App Store.