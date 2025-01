Apple fechará loja em Belfast, na Irlanda do Norte, e abrirá uma nova em 18/10

A Apple anunciou que a sua única loja física na Irlanda do Norte, atualmente na Victoria Square, em Belfast, fechará no dia 15 de outubro (terça-feira), e que uma nova unidade abrirá três dias depois, em 18 de outubro (sexta-feira).

Segundo a empresa, a nova loja estará localizada na High Street, no distrito de Corn Market, e oferecerá serviços como retirada de pedidos online e o Genius Bar, onde os clientes poderão obter suporte técnico e reparos.

Na barra superior do site, a Maçã escreveu: “A Apple Victoria Square será fechada a partir de 15 de outubro. Nossa nova loja Apple Belfast será inaugurada no Corn Market em 18 de outubro.”

Além disso, a loja continuará oferecendo as sessões do Today at Apple, com oficinas e aulas criativas gratuitas. Como sabemos, elas proporcionam experiências práticas de aprendizado em várias áreas, como fotografia, edição de vídeo e programação.

Uma foto da nova Apple Store foi divulgada por Chris Ball, leitor do MacRumors. A imagem mostra o local em Belfast mas, no momento do registro, o logo da Apple ainda estava coberto — indicando que a loja está em fase final de preparação.

No ano passado, a Bloomberg revelou que a Apple planeja abrir, reformar ou realocar 53 lojas até 2027, com foco em melhorar a experiência de compra e lidar com questões internas, como a sindicalização de funcionários.

A expectativa é que, até lá, a companhia abra 15 novas lojas no eixo Ásia-Pacífico, 5 na Europa e no Oriente Médio, e 4 nos EUA e no Canadá. Além disso, é esperado que ela reforme ou realoque 13 lojas na América do Norte, 6 na Ásia e 9 na Europa.

Hoje, inclusive, nós comentamos que a Maçã abrirá quatro novas lojas na Índia, em cidades como Bangalore, Pune, Deli e Mumbai. Os planos foram confirmados pela vice-presidente sênior de varejo da Apple, Deirdre O’Brien.

No mês passado, a Maçã inaugurou uma nova loja em Solna (Suécia) após anunciar a abertura no início do ano, logo após o fechamento da Apple Väla Centrum, em julho de 2023. Agora, a empresa conta com três lojas em operação no país.