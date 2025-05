Como mudar a ordenação de itens no app Senhas [iPhone, iPad, Mac e Vision Pro]

O iOS/iPadOS 18, o macOS Sequoia 15 e o visionOS 2 trouxeram um novo aplicativo dedicado ao gerenciamento de senhas, batizado simplesmente de… Senhas (Passwords).

Para achar mais facilmente o login de algum site ou aplicativo, é possível ordenar as contas que aparecem nele. É possível fazer isso de acordo com a data de edição, de criação, pelo site ou por seu título, além dos mais antigos ou mais recentes.

Confira como fazer esse procedimento! 🔑

Como mudar a ordenação de senhas no iPhone/iPad

Com o app Senhas aberto, toque em “Todas” e use o botão representado por duas setinhas (no canto inferior esquerdo) para mudar a ordenação.

Como mudar a ordenação de senhas no Mac

Acesse o app Senhas e clique em “Todos” (na barra lateral esquerda). Depois, selecione o botão representado por duas setinhas, na parte superior, para escolher a ordenação.

Como mudar a ordenação de senhas no Apple Vision Pro

Depois de selecionar “All” (na barra lateral esquerda), olhe para o botão representado pelas setinhas e selecione usando os seus dedos polegar e indicador, para ver as opções disponíveis e escolher aquela que preferir.

Bem simples, não?! 🙂