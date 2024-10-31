ChatGPT agora também é um buscador à la Google [atualizado 2x]

A OpenAI anunciou hoje que o ChatGPT agora pode ser usado como um mecanismo de busca na web com tecnologia de IA. Com o nome de ChatGPT Search, o recurso permite que usuários acessem informações em tempo real diretamente nas conversas do chatbot, algo que inicialmente estava disponível apenas para assinantes pagos e usuários da lista de espera do “SearchGPT”.

Publicidade

A previsão é que nas próximas semanas o recurso também seja disponibilizado para usuários empresariais e educacionais; usuários gratuitos, por sua vez, deverão recebê-lo nos próximos meses. Integrada à interface existente do ChatGPT, a pesquisa na web pode ser feita automática ou manualmente pelos usuários.

Sam Altman, CEO da OpenAI, disse no X (ex-Twitter) que este recurso se tornou a sua ferramenta favorita adicionada ao ChatGPT desde o surgimento da IA:

search is my favorite feature we have launched in chatgpt since the original the launch!



it has probably doubled my usage over the past few weeks. https://t.co/alD11AwUUb — Sam Altman (@sama) October 31, 2024 A pesquisa é meu recurso favorito que lançamos no ChatGPT desde o lançamento original!

provavelmente dobrou meu uso nas últimas semanas.

.

🌐 Apresentando o ChatGPT Search 🌐

O ChatGPT agora pode pesquisar na web de uma maneira muito melhor do que antes, para que você obtenha respostas rápidas e oportunas com links para fontes relevantes da web.

Como notado pelo The Verge, durante uma demonstração de pré-lançamento, Adam Fry (líder de pesquisa do ChatGPT) mostrou como o recurso funciona. Ele procurou informações sobre as ações da Apple, exibindo um gráfico interativo, informações sobre os próximos lucros e artigos de notícias com links clicáveis para as fontes originais.

Publicidade

Em outra demonstração, Fry procurou por restaurantes italianos em San Francisco (Califórnia, Estados Unidos), recebendo um mapa interativo com marcadores para restaurantes recomendados, e pôde fazer perguntas de acompanhamento para refinar os resultados, como encontrar restaurantes mais casuais e de bairro.

A funcionalidade poderá ser aproveitada em todas as plataformas nas quais o ChatGPT está disponível, incluindo iOS, Android, macOS e Windows. Construída com uma mistura de tecnologias de busca, como o Bing (da Microsoft), a ferramenta promete melhorar a precisão das respostas e exibir informações relevantes de maneira mais eficiente.

Além disso, OpenAI estabeleceu várias parcerias de licenciamento com grandes editoras (como News Corp., Axel Springer e Le Monde) para garantir que as informações fornecidas sejam confiáveis e atualizadas.

Publicidade

A OpenAI destacou que o ChatGPT Search não terá preferência por editores parceiros, e qualquer site pode optar por aparecer nos resultados. Um diferencial do ChatGPT em comparação a concorrentes como o Google Search é a ausência de anúncios, proporcionando uma experiência de busca mais limpa e direta. No entanto, usuários gratuitos terão algumas limitações sobre a frequência de uso dos modelos de pesquisa mais recentes.

Busca no histórico pela web

Outro recurso que, além de interessante, poderá ser uma ferramenta complementar ao ChatGPT Search, é a opção de buscar por trechos específicos da sua conversa com o chatbot a partir de seu histórico de conversas na web, a qual também foi anunciada nesta semana.

Isso ajuda a encontrar facilmente tópicos específicos, retomar conversas ou verificar respostas anteriores. Disponível inicialmente para usuários Plus e Team, esse recurso será estendido a usuários empresariais e educacionais na próxima semana, e para usuários gratuitos em novembro.

Plus and Team users will have access within the day. Enterprise and Edu users will have access in one week. Free users will start getting access throughout the next month. — OpenAI (@OpenAI) October 29, 2024 Estamos começando a implementar a capacidade de pesquisar seu histórico de bate-papo no ChatGPT pela web.

Agora você pode abrir um bate-papo para fazer uma referência de forma rápida e fácil ou continuar um bate-papo de onde parou.

.

Usuários Plus e Team terão acesso no mesmo dia. Usuários Enterprise e Edu terão acesso em uma semana. Usuários Free começarão a ter acesso ao longo do próximo mês.

Usuários Plus já podem acessar o recurso por meio de uma lupa no canto superior esquerdo da tela. No celular, um recurso semelhante já estava disponível, mas os usuários de navegadores tinham que pesquisar manualmente por perguntas anteriores.

Publicidade

Essa atualização visa melhorar ainda mais a experiência e a funcionalidade do ChatGPT para todos.

Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 17/12/2024 às 14:09

A OpenAI disponibilizou o SearchGPT para usuários gratuitos do seu serviço, após limitar a ferramenta de busca àqueles que assinavam o ChatGPT Plus e o ChatGPT Teams. Para acessá-lo, basta ter uma conta e estar logado nela.

Durante o anúncio da liberação, a empresa disse que a ferramenta também foi aprimorada nos últimos meses, tornando-a mais rápida no app mobile. Há ainda uma nova opção para pesquisar enquanto você conversa com o ChatGPT e outra para tornar o ChatGPT Search o mecanismo de busca padrão em navegadores.

Atualização II, por Luiz Gustavo Ribeiro 06/02/2025 às 13:20

Após disponibilizar o seu buscador para usuários gratuitos, a OpenAI liberou o recurso para qualquer pessoa — incluindo aqueles que não possuem um registro na plataforma. Anteriormente, os usuários precisavam de uma conta do ChatGPT para usar a sua busca.

ChatGPT search is now available to everyone on https://t.co/nYW5KO1aIg — no sign up required. pic.twitter.com/VElT7cxxjZ — OpenAI (@OpenAI) February 5, 2025 O ChatGPT Search agora está disponível para todos no chatgpt.com — não é necessário se inscrever.

O ChatGPT Search está disponível na web e nos aplicativos para desktop e dispositivos móveis. Nos apps, as buscas podem ser iniciadas com base no que você perguntar e, na web, clicando no ícone de busca.