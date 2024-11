YouTuber modifica iMac G4 com portas atuais e o chip M4

O YouTuber responsável pelo canal Action Retro resolveu unir nostalgia e modernidade em um computador que tem o design e o corpo de um iMac G4 de 20 polegadas de 2002, mas que roda em suas entranhas o chip M4, o qual equipa a versão mais atualizada do computador.

Isso foi possível graças a uma placa personalizada projetada especialmente para adaptar o chassi do iMac G4 aos padrões de hardware modernos. Com ela, foi possível substituir as portas originais do “Abajur” e adicionar conectividade HDMI e entradas mais modernas ao computador antigo, por exemplo.

Ele, que já havia conseguido colocar anteriormente um chip M2 nas entranhas desse iMac modificado, agora repetiu o processo se aproveitando dos componentes internos de um Mac mini com o chip M4, o qual é o menor computador já comercializado pela Apple.

Considerando esse detalhe, o processo acabou sendo bem simples, bastando remover a parte inferior de plástico do Mac mini e ter um pouco de cuidado com o posicionamento de alguns componentes — um trabalho que acabou sendo feito com maestria pelo entusiasta.

O resultado ficou bastante legal, e é interessante ver um dispositivo com um visual tão clássico e único (ao contrário dos iMacs atuais) rodando o macOS Sequoia 15, executando softwares atuais e podendo ser conectado a periféricos originalmente não suportados.

via Tom’s Hardware