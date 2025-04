Eagle é um app que facilita a gestão de arquivos de design no macOS

Organizar os arquivos utilizados em tarefas como edição de fotos e vídeos nem sempre é uma tarefa fácil usando meramente o gerenciador de arquivos padrão do computador — especialmente se você costuma baixar e/ou armazenar uma grande quantidade de itens para os seus trabalhos.

Esse problema pode ser minimizado com o uso de aplicativos de terceiros, como é o caso do Eagle — um software já relativamente antigo, mas bastante moderno e atual cujo objetivo é facilitar a coleta, pesquisa e organização de arquivos de design de uma forma lógica e centralizada.

Disponível tanto para macOS quanto para Windows, ele funciona como uma espécie de Finder, mas com a adição de recursos específicos e mais aprimorados para realizar as ações supracitadas — como a possibilidade de pesquisar por arquivos que contem com determinada cor, por exemplo.

Contando com extensões para os principais navegadores, o app permite fazer capturas de tela em determinada página, bem como arrastar e soltar ou colar da área de transferência. Também é possível salvar links de vídeos da web e visualizar uma prévia deles diretamente no app.

Em termos de organização, além das tags é possível categorizar os assets por pastas, pastas inteligentes e até mesmo digitar um texto em determinada área da imagem. Na busca, você pode procurar tanto por esse texto quanto aplicar filtros específicos como datas, formatos de imagem, etc.

Com formatos de layouts de visualização para todos os gostos, o app também conta com recursos interessantes de pré-visualização, dando a você uma visão ampla do arquivo apenas ao passar o cursor por ele ou ao pressionar a barra de espaço no teclado (tal como no Finder).

Suportando os formatos de arquivo dos principais aplicativos de design e edição da atualidade, o Eagle também facilita a colaboração graças à sua integração com serviços como iCloud Drive, Dropbox, Google Drive e OneDrive, permitindo deixar tudo sincronizado onde você desejar.

O Eagle oferece um período grátis de 30 dias para você testá-lo. Após os testes, é possível adquirir o app por meio de uma compra única de US$35, a qual permite usá-lo em até dois computadores.

via Rocket Yard