Senhas: como ver os sites que você excluiu do preenchimento automático [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo nativo Senhas (Passwords) chegou para facilitar a vida de quem possui várias senhas e nomes de usuário cadastrados em sites e aplicativos — permitindo visualizá-las facilmente por meio do iPhone, iPad e Mac.

A partir do iOS/iPadOS 18.2, a Apple passou a permitir que você visualize todos os sites para os quais optou por nunca salvar uma senha. Essa função também pode ser vista nos Macs, mas a Apple não especifica a partir de qual versão isso aparece.

Confira como visualizar isso! 🔐

Como ver os sites com senhas não salvas pelo iPhone/iPad

Abra os Ajustes, toque em “Apps” e em “Senhas”. Na seção “Salvar Senhas”, toque no link “Mostrar sites excluídos”.

Atente-se de que nem sempre as senhas aparecerão por lá — nesse caso, nenhuma delas foi excluída.

Como ver os sites com senhas não salvas pelo Mac

Com o Senhas aberto no computador, vá até Senhas » Ajustes, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command , .

Abaixo de “Salvar Senhas”, clique no link “Mostrar sites excluídos”.