Apple estuda relógio inteligente com tela dobrável, revela patente

A Apple parece estar de olho em uma nova tendência: um Apple Watch com tela dobrável. Essa ideia foi revelada em um pedido de patente registrado em 2023, mas que só veio a público agora.

Publicidade

O documento, chamado “Dispositivo Eletrônico Vestível” (“Wearable Electronic Device”, em inglês), mostra que a empresa está explorando maneiras de aumentar a tela do relógio inteligente, tornando-o mais versátil e independente do iPhone.

Segundo a patente, o Apple Watch dobrável teria uma tela que pode ser expandida para atividades que exigem mais espaço, como fazer chamadas de vídeo, jogar, navegar na internet ou trocar mensagens.

Quando não estiver em uso, a tela poderia ser dobrada, mantendo o dispositivo compacto e fácil de carregar no dia a dia. O design inclui uma dobradiça, e algumas imagens mostram até uma segunda tela escondida sob a principal.

A Apple justifica a ideia destacando que os smartwatches atuais ainda são limitados pelo tamanho reduzido da tela, o que faz muita gente preferir usar o smartphone para tarefas menos complexas. Com um aparelho dobrável, a empresa imagina um dispositivo que possa substituir o iPhone por mais tempo, especialmente em situações cotidianas.

Publicidade

Outro detalhe interessante é a possibilidade de o relógio contar com duas câmeras: uma externa (para fotos e vídeos) e outra interna (voltada para chamadas de vídeo).

Isso seria um grande avanço, já que, atualmente, o Apple Watch só funciona como um “visor” para a câmera do iPhone. No entanto, a patente não aborda questões como a durabilidade de uma tela dobrável em um dispositivo tão pequeno e que fica no pulso o tempo todo.

Publicidade

Vale lembrar que o Apple Watch já deu grandes passos para se tornar independente do iPhone. Lançado em 2015 como um acessório do smartphone, ele tem versões com conexão celular e até uma App Store própria.

Mesmo assim, o ecossistema de apps para o relógio parece não ter decolado como a Apple esperava. Um modelo dobrável poderia ser a próxima grande evolução, mas não há garantias de que ele de fato chegará ao mercado.

A Apple registra centenas de patentes todos os anos e muitas delas nunca foram implementadas em produtos reais. Mesmo assim, a ideia de um Apple Watch com tela dobrável é intrigante e mostra que a empresa está disposta a inovar no mercado de dispositivos vestíveis.

Publicidade

Se algum dia esse relógio dobrável for lançado, é bem provável que ele chegue com um preço salgado, seguindo a tendência de outros foldables — tal como os smartphones de tela flexível. Enquanto isso, vamos ter que ficar na expectativa para ver se essa ideia sairá do papel!

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider