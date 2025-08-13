Navegue

Leitura de 2 minuto

Chassi e módulo da câmera do “iPhone 17 Pro” poderão ser de alumínio

Bruno S. Gentile
13/08/2025 • 14:34
Foto de CasalDesignGrafico / Depositphotos
Render de chassi do "iPhone 17 Pro"

Novas informações indicam que os “iPhones 17 Pro” poderão adotar um chassi unibody de alumínio, criado a partir de um bloco sólido do material. A mudança substituiria o vidro 3D usado no módulo de câmeras das últimas gerações do aparelho, integrando o bump ao corpo do aparelho.

Vadim Yuryev, em um vídeo publicado canal Max Tech no YouTube, detalha que apenas uma área, localizada na parte inferior da traseira, seria composta de vidro, o que permitiria o funcionamento do MagSafe. O restante da estrutura seria inteira de alumínio.

YouTube video

O novo design reposicionaria as antenas desses modelos para contornar o módulo da câmera, solução já utilizada no Apple Watch Ultra. Com isso, a Apple poderia eliminar antenas visíveis na parte superior e inferior, liberando espaço interno para câmeras maiores e baterias de maior capacidade.

A adoção do alumínio representaria uma mudança em relação aos iPhones 15 Pro e 16 Pro, que usaram estrutura de titânio. Yuryev também indicou que o retorno ao alumínio se deve à maior facilidade usinagem e reciclagem, além de permitir micro ajustes internos no layout dos componentes.

Quem corroborou as alterações estruturais acima foi o leaker Majin Bu, que compartilhou novos vídeos mostrando imitações do “iPhone 17 Air” na cor azul-céu (sky blue), apresentada com o MacBook Air (M4), bem como do “iPhone 17 Pro” na especulada cor laranja.

O “iPhone 17 Air” Sky Blue parece incrível.
O “iPhone 17 Pro” laranja parece tão lindo.

A expectativa é de que a Apple apresente a nova linha de iPhones já no próximo mês. Como já aventado, o evento de lançamento poderá acontecer no dia 9 de setembro (uma terça-feira).

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Posts relacionados