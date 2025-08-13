Chassi e módulo da câmera do “iPhone 17 Pro” poderão ser de alumínio

Novas informações indicam que os “iPhones 17 Pro” poderão adotar um chassi unibody de alumínio, criado a partir de um bloco sólido do material. A mudança substituiria o vidro 3D usado no módulo de câmeras das últimas gerações do aparelho, integrando o bump ao corpo do aparelho.

Publicidade

Vadim Yuryev, em um vídeo publicado canal Max Tech no YouTube, detalha que apenas uma área, localizada na parte inferior da traseira, seria composta de vidro, o que permitiria o funcionamento do MagSafe. O restante da estrutura seria inteira de alumínio.

O novo design reposicionaria as antenas desses modelos para contornar o módulo da câmera, solução já utilizada no Apple Watch Ultra. Com isso, a Apple poderia eliminar antenas visíveis na parte superior e inferior, liberando espaço interno para câmeras maiores e baterias de maior capacidade.

A adoção do alumínio representaria uma mudança em relação aos iPhones 15 Pro e 16 Pro, que usaram estrutura de titânio. Yuryev também indicou que o retorno ao alumínio se deve à maior facilidade usinagem e reciclagem, além de permitir micro ajustes internos no layout dos componentes.

Publicidade

Quem corroborou as alterações estruturais acima foi o leaker Majin Bu, que compartilhou novos vídeos mostrando imitações do “iPhone 17 Air” na cor azul-céu (sky blue), apresentada com o MacBook Air (M4), bem como do “iPhone 17 Pro” na especulada cor laranja.

IPhone 17 Air Sky Blue looks amazing pic.twitter.com/TVD3rnQDgN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 13, 2025 O “iPhone 17 Air” Sky Blue parece incrível. iPhone 17 Pro orange looks so good pic.twitter.com/N9ehzP6ldn — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 7, 2025 O “iPhone 17 Pro” laranja parece tão lindo.

A expectativa é de que a Apple apresente a nova linha de iPhones já no próximo mês. Como já aventado, o evento de lançamento poderá acontecer no dia 9 de setembro (uma terça-feira).

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.