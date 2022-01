iOS 15.3 conserta pré-visualização de câmeras HomeKit no app Casa

No início do mês, falamos aqui sobre um problema que estava afetando usuários do aplicativo Casa (Home) em iPhones, iPads e Macs: a pré-visualização das câmeras de segurança conectadas ao protocolo HomeKit — que, em condições normais, tem sua imagem atualizada periodicamente — estava totalmente congelada, sem renovação.

Pois trazemos boas notícias para quem depende do aplicativo para monitorar os arredores (e interiores, de repente) da sua casa: o problema foi definitivamente corrigido no iOS 15.3, no iPadOS 15.3 e no macOS Monterey 12.2, liberados ontem.

Um leitor do MacRumors confirmou que as pré-visualizações das câmeras já estão funcionando normalmente nos aplicativos, com atualizações periódicas. Obviamente, ao tocar na imagem da câmera, o feed ao vivo do dispositivo passa a ser exibido normalmente — isso nunca chegou a ser afetado pelo problema.

Uma boa correção, portanto, numa leva de sistemas que não trouxe grandes novidades — de notável, somente a atualização do Safari 15 que corrigiu uma falha de privacidade presente em versões anteriores do navegador. Portanto, mais um motivo para atualizar assim que possível. 😉