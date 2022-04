Spotify testa recurso que promove playlists criadas por usuários

Um dos grandes trunfos do Spotify é possuir uma base de milhões de usuários (dados de janeiro afirmam que ele abocanha uma fatia de 31% nesse mercado, seguido pelo Apple Music). Por isso mesmo, diariamente diversas playlists são criadas na plataforma.

Para ampliar o alcance dessas listas de reprodução criadas pelos usuários, o serviço de streaming de músicas anunciou que vai iniciar os testes de um recurso batizado de Featured Curators (ou Curadores em Destaque, na tradução livre).

A ideia é reunir, juntamente com as playlists criadas pelo próprio Spotify, algumas daquelas criadas por usuários que sejam amantes de música, que tenham seguidores estabelecidos, que possuam playlists populares ou que “contam histórias únicas, criando uma conexão com os outros usuários”.

Nosso objetivo é sempre fazer do Spotify o destino número um para a melhor experiência auditiva e, com esse teste, estamos dando aos ouvintes uma nova maneira de descobrir músicas de outros fãs que estão tão engajados quanto eles.

Com isso, essas playlists passarão a ser exibidas nas recomendações e na página inicial do aplicativo — o que vai facilitar bastante a descoberta de novas músicas pelos usuários.

O teste, que está acontecendo de forma limitada no momento, começará a aparecer para os usuários de “mercados selecionados” em breve.

Já apareceu para vocês? 🎶

