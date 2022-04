Escassez de chips causou queda na receita de iPads, segundo a Apple

Durante a apresentação dos seus resultados financeiros referentes ao segundo trimestre fiscal de 2022, a Apple destacou a receita gerada por algumas de suas principais linhas de produtos, como é o caso dos iPads.

Segundo a Maçã, seus tablets geraram US$7,65 bilhões em receita no período, o que representa uma queda em relação ao segundo trimestre fiscal de 2021, quando foram gerados US$7,8 bilhões.

Tim Cook comentou a queda durante a conferência, e não a atribui a um declínio no interesse ou na demanda pelo tablet, e sim à falta de oferta — que teria sido causada especialmente pela escassez de semicondutores para a produção dos dispositivos.

As restrições, inclusive, foram um dos temas discutidos durante o evento. Lucas Maestri, diretor financeiro da empresa, afirmou que a escassez de silício para a produção de chips e as interrupções de trabalhos na China por causa da COVID-19 estão dificultando a fabricação de produtos para atender a demanda.

Segundo as projeções, as restrições de fornecimento deverão custar entre US$4-8 milhões à Maçã, o que dependerá do tempo que levará para os trabalhos com os fornecedores chineses voltarem à normalidade.

Para Cook, os problemas estão concentrados em Xangai, e levará um tempo para que as fábricas voltem aos níveis normais de produção.

Por enquanto, isso está afetando principalmente a produção de iPads e MacBooks Pro, mas a maioria dos produtos deverá sofrer em breve, o que poderá afetar a receita da Apple no próximo trimestre.

