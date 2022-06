Analistas reforçam “iPhones 14” com chip A15 e 6GB de RAM

Informações de que os famigerados “iPhone 14” e “iPhone 14 Max” contarão com o mesmo chip A15 Bionic dos iPhones 13 ecoam pelo mundo dos rumores há alguns meses. Caso isso venha a se confirmar, apenas as variações “profissionais” (“14 Pro” e “14 Pro Max”) contarão com o vindouro chip “A16”, mais avançado.

Publicidade

Para adicionar ainda mais combustível a essa possibilidade, analistas da TrendForce “confirmaram” tais previsões, além de apontar que todos os próximos modelos terão 6GB de RAM .

A tabela acima praticamente resume diversos rumores que temos acompanhado nos últimos meses; entre eles, a possibilidade de vermos dois modelos com display de 6,1 polegadas e dois de 6,7″. Ao contrário do que algumas fontes têm comentado recentemente, a tabela mostra que o chip “A16” dos iPhones “14 Pro” e “14 Pro Max” será fabricado pelo processo de 4 nanômetros da TSMC — enquanto o chip A15 Bionic usa um processo de 5nm.

Com relação à RAM, poderemos ter uma mudança: atualmente, os iPhones 13 usam uma memória do tipo LPDDR4X com 4GB nos modelos 13 e 13 mini, enquanto os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max são os únicos com 6GB. Para a próxima geração, a Apple poderá equipar todos os modelos com 6GB. Contudo, as versões topos-de-linha terão uma memória do tipo LPDDR5, mais rápida. Vale notar que, no fim do ano passado, o analista Jeff Pu previu que os próximos flagships teriam 8GB de RAM.

Publicidade

A TrendForce também sugere que os “iPhones 14 Pro” terão, no mínimo, 256GB de armazenamento interno e, no máximo 1TB — contra 128GB (no mínimo) e 512GB (no máximo) para os modelos não Pro.

Por fim, as previsões da TrendForce também estão alinhadas com as de algumas fontes, as quais acreditam que os próximos flagships terão câmeras principais com sensor de 48 megapixels, o que seria um grande avanço em relação aos 12MP presentes nos modelos atuais — e que poderá perpetuar nas versões mais baratas dos “iPhones 14”.

Será que existe algo que ainda não “sabemos” sobre os próximos modelos? 😅

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors [1, 2]