MacBook Air M2 deverá chegar no dia 15 de julho

Durante a apresentação do novo MacBook Air, equipado com chip M2, a Apple disse que a máquina estará disponível em julho, mas não especificou uma data. Agora, novas informações dão conta de que o computador chegará às lojas no dia 15 de julho (uma sexta-feira).

A notícia foi divulgada pelo MacRumors, que soube da suposta data de lançamento por uma fonte de varejo. Ainda de acordo com as informações, a pré-venda aconteceria a partir do dia 8/7, uma semana antes.

Como geralmente acontece, é bem provável que o novo MacBook Air seja disponibilizado inicialmente nos Estados Unidos e em alguns outros países. Além disso, a depender da demanda inicial pela máquina, também veremos algum nível de atraso nas entregas — como aconteceu com os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas.

Quanto aos preços, o MacBook Air M2 com CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos e SSD de 256GB custará R$13.300 — o qual vem acompanhado por um adaptador de energia USB-C de 30W.

Já o modelo topo-de-linha, com CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos e SSD de 512GB custará R$16.300. Este modelo inclui um adaptador de alimentação USB-C duplo de 35W. Vale notar que todos os valores podem ser parcelados em até 12x e têm 10% de desconto à vista.

