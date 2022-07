iPads com OLED terão tela mais fina e qualidade “incomparável”

Muito tem se falado sobre o provável lançamento futuro de um iPad com tela OLED por parte da Apple, que já usa a tecnologia nos iPhones e nos Apple Watches há muito tempo e teria planos de expandi-la para a sua linha de tablets.

As telas OLED que deverão fazer parte dos novos iPads, inclusive, já estariam sendo preparadas — tanto pela Samsung Display quanto pela LG Display —, mas o processo de fabricação se daria de forma diferenciada do que temos nos iPhones.

De acordo com o ET News, a Apple deverá apresentar pela primeira vez um processo de gravação “a seco”, o qual permite remover peças desnecessárias com tecnologia química para tornar o display mais fino e leve.

A menor espessura e a leveza, inclusive, deverão ser o grande foco da Maçã no que se refere ao design do iPad com OLED, mas a grande cartada da empresa será a qualidade de imagem incomparável que o aparelho terá em relação aos anteriores.

Devido ao fato de que a gravação a seco permitirá que as telas sejam extremamente finas, a Apple também estaria desenvolvendo revestimentos especiais para “aumentar a durabilidade do painel” — uma etapa a mais de cuidado por parte da companhia.

O site ainda observou que o lançamento do primeiro iPad com OLED deverá balançar o mercado de telas com a tecnologia, com uma alta expectativa para a sua expansão.

