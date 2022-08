Dummy do “iPhone 14 Pro Max” mostra câmeras maiores

Pode não parecer, mas já faz oito anos desde que a câmera traseira dos iPhones passou a ter uma certa protuberância, se destacando da espessura geral do aparelho. Desde então, tivemos que nos acostumar com lentes progressivamente maiores (e mais espessas), ao mesmo tempo em que o smartphone da Apple avançava em suas capacidades de captura de imagens.

Publicidade

Ao que tudo indica, os aparelhos da linha “iPhone 14 Pro”, esperados para o próximo mês, não serão exceção e terão um módulo de câmeras ainda maior, mantendo a tendência iniciada pelos iPhones 6 e 6 Plus. Fontes como Ming-Chi Kuo, por exemplo, já “confirmaram” essa possibilidade anteriormente.

Desta vez, novas imagens do que parece ser um dummy do “iPhone 14 Pro Max” pintaram na internet, nos dando uma melhor noção do quanto as câmeras deverão crescer. Obtidas por @lipilipsi e compartilhadas pelo leaker Majin Bu, elas colocam o novo smartphone da Maçã ao lado de um iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14 Pro Max on hands good night pic.twitter.com/PWXKat333Q — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) August 5, 2022

Como é possível notar, o módulo das câmeras parece ser não só mais alto, como também consideravelmente mais volumoso, tomando uma área maior da traseira do smartphone. Além disso, também é possível notar o novo recorte para a câmera frontal no estilo hole-punch.

De acordo com esquemas dos “iPhones 14 Pro” vazados em março, as câmeras do novo modelo topo-de-linha deverão ter 4,17mm de espessura — contra 3,60mm das do iPhone 13 Pro Max. Considerando o salto e corpo do aparelho, o “iPhone 14 Pro Max” deverá chegar com uma espessura total de 12,02mm.

Publicidade

Como comentamos anteriormente, os modelos Pro poderão ser equipados com sensores maiores, de 48MP, capazes de gravar vídeos em resolução 8K — o que explicaria a mudança de espessura. Ademais, vale lembrar, existe também a possibilidade de apenas o modelo “Pro Max” contar com sensores maiores.

Todas essas mudanças, é claro, farão com que as cases feitas para o iPhone 13 Pro Max sejam incompatíveis com seu sucessor.

Publicidade

O que acharam?

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.