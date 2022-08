Homem é preso após rastrear ex-namorada com AirTag

Em mais um caso de AirTags sendo usados para crimes, um homem chamado Christopher Paul Trotman, de 41 anos, residente de Swansea (País de Gales), foi preso depois de ter escondido um rastreador da Maçã no carro da ex-namorada. Eles terminaram o relacionamento em agosto de 2020 e, segundo ela, o seu ex tinha comportamento “controlador” e continuou mandando mensagens e fazendo ligações após o término.

Uma dia, após comprar um novo iPhone, a mulher recebeu uma notificação perguntando se ela gostaria de conectar o rastreador ao novo aparelho. Então, Trotman mandou mensagens em que revelava saber de lugares onde a ex-namorada havia passado, o que a deixou pensativa. Para completar, a filha da vítima também começou a receber notificações sobre conexão a um AirTag.

Ao procurar no carro, a mulher de fato encontrou um AirTag sob o para-choque traseiro e o entregou para a polícia. Com isso, conforme descreveu o Daily Mail, policiais usaram o dispositivo para chegar até o homem. O veículo afirmou que o rastreador emitiria um som quando chegasse perto do iPhone de Trotman — mas o funcionamento correto é isso acontecer ao se afastar do smartphone do dono, algo que é uma medida antirrastreio indevido.

De todo modo, o homem foi encontrado e, embora tenha tentado negar, confessou o crime. Ao analisar a conta da Amazon dele, foi possível observar AirTags em seu histórico de compras. Ele, então, foi preso, solto sob fiança, mas novamente posto sob prisão preventiva por intimidação de testemunhas.

Finalmente, Trotman foi condenado a nove semanas de prisão, mas já foi solto sob custódia, tendo em vista que cumpriu ao menos parte da pena enquanto estava preso. Seu advogado disse que ele “refletiu sobre seu comportamento desorientado ao extremo” durante o tempo na prisão. O homem tinha outras oito condenações por “violência séria”. Uma medida protetiva contra ele também foi expedida.

Esses recursos que fizeram essa vítima perceber que estava sendo perseguida foram implementados pela Apple após a ocorrência de diversos casos parecidos. Apesar de o AirTag ser bastante útil, como no caso de um homem que descobriu onde suas malas estavam, há também pessoas que usam o acessório para fins ilegais.

Que macabro, hein?

