Veja o trailer de “Você Faria o Mesmo”, série espanhola do Apple TV+

O Apple TV+ divulgou hoje o trailer oficial de “Você Faria o Mesmo” (“Tú También Lo Harías”), a sua próxima série de suspense em língua espanhola, marcada para estrear em 30 de outubro.

A produção seguirá os desdobramentos de um assalto à mão armada a um ônibus que resulta na morte de três dos assaltantes — o que levará detetives a correrem contra o tempo e se debruçarem para descobrir a verdade por trás das linhas do tempo inconsistentes das seis testemunhas.

Enquanto os personagens navegarão em um mundo onde a percepção frequentemente supera a realidade, o thriller jogará luz sobre a importância da verdade na sociedade de hoje e até que ponto as pessoas vão para proteger sua versão da realidade.

Um ônibus é sequestrado por três ladrões — que acabam mortos antes de conseguirem fugir. A história de cada passageiro é a mesma: um homem encapuzado salvou o dia. Conforme o caso se desenrola, a linha entre herói e criminoso começa a se confundir.

Confira o trailer:

Criada e escrita por David Victori (que atua como diretor) e Jordi Vallejo e com produção executiva de Anxo Rodriguez, a série conta com nomes como Pablo Molinero, Ana Polvorosa, José Manuel Poga e Michele Jenner no elenco.

Na estreia serão disponibilizados os dois primeiros episódios (de um total de oito), enquanto os demais serão liberados individualmente nas quartas-feiras subsequentes, até 11 de dezembro.

