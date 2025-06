Gemini para iOS ganha widgets na Tela Bloqueada e integração com a Central de Controle

O Google lançou uma atualização bem interessante para o Gemini no iPhone, trazendo widgets para a Tela Bloqueada e integração com a Central de Controle. A ideia é deixar tudo mais prático para quem usa o assistente de IA no dia a dia.

Publicidade

A nova versão, 1.2025.0762303, já está disponível para baixar na App Store e vem com seis widgets redondinhos para serem usadas na Tela Bloqueada, cada um com uma função específica para facilitar a vida do usuário.

Com esses widgets, dá para fazer muitas coisas sem nem precisar desbloquear o celular. Quer digitar uma pergunta? Tem um widget pra isso. Precisa tirar uma foto e perguntar sobre algo? Também tem.

E tem até um botão para conversar com o Gemini em tempo real usando a voz. Além disso, dá para personalizar esses atalhos e colocá-los nos cantos da Tela Bloqueada ou na Central de Controle, o que deixa tudo ainda mais acessível.

Publicidade

Os novos widgets incluem funções como:

Escrever comando : para quem prefere digitar suas perguntas na hora.

: para quem prefere digitar suas perguntas na hora. Falar no Live : ideal para bater um papo ou tirar dúvidas em tempo real.

: ideal para bater um papo ou tirar dúvidas em tempo real. Abrir microfone : perfeito para criar lembretes ou eventos na agenda só com a voz.

: perfeito para criar lembretes ou eventos na agenda só com a voz. Usar a câmera : tire uma foto e pergunte ao Gemini sobre o que você vê.

: tire uma foto e pergunte ao Gemini sobre o que você vê. Compartilhar imagem : envie uma foto para o Gemini analisar ou criar algo novo.

: envie uma foto para o Gemini analisar ou criar algo novo. Compartilhar arquivo: mande um documento para o Gemini entender melhor a sua dúvida.

Além dos widgets, a atualização também traz melhorias na interface, correções de bugs e uma integração mais suave com o iOS 18. Outra novidade é a extensão de compartilhamento, que permite enviar textos, imagens e links diretamente para o Gemini a partir de outros aplicativos.

Essa atualização chega em um momento em que a Apple está com dificuldades para avançar nas capacidades da Siri. Segundo rumores, uma versão mais inteligente e conversacional da assistente só deverá chegar em 2027, no iOS 20.

Publicidade

Enquanto a Maçã demora, o Google investe pesado no Gemini para conquistar os usuários do iPhone, oferecendo uma alternativa moderna e ágil. Com concorrentes como o ChatGPT também avançando, a competição tem esquentado cada vez mais.

Vale lembrar que o Gemini foi lançado como um app independente para iOS em novembro do ano passado, e desde então a Google tem trabalhado para torná-lo mais útil e integrado ao ecossistema da Maçã.

Com essa atualização, fica claro que a empresa quer oferecer uma experiência de IA mais personalizada e eficiente para quem usa iPhone. E, pelo jeito, a briga pelos assistentes virtuais só vai intensificar daqui para frente!

via 9to5Google [1, 2]