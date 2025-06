“F1” faz sucesso nos cinemas e se torna maior bilheteria de estreia do Apple TV+

O Apple TV+ parece finalmente estar conseguindo emplacar um hit nos cinemas. “F1 – O Filme”, que estreou nas telonas no último sábado (28/6) já conquistou o posto de maior bilheteria de estreia de um filme do serviço de streaming, caminhando também para ser também a maior bilheteria da história da plataforma.

Publicidade

De acordo com dados divulgados pelo Deadline, o filme arrecadou US$144 milhões em todo o mundo com a sua bilheteria de estreia no primeiro fim de semana, um número acima das expectativas do mercado e um resultado muito positivo para um filme original produzido para um serviço de streaming.

O filme tem se saído muito bem também no mercado internacional. Dos US$144 milhões arrecadados, US$ 88,4 milhões vieram dos 78 países (sem contabilizar os Estados Unidos) onde o longa estreou. “F1” também foi o filme americano mais assistido em 74 desses países no período.

A produção estrelada por Brad Pitt tem se saído muito bem especialmente na Europa ocidental, onde a Fórmula 1 possui bastante apelo. Na América Latina o filme também dominou as bilheterias com uma participação de 46%, se tornando a maior bilheteria inicial para um filme da Apple.

Publicidade

Embora a Maçã já tenha lançado filmes como “Napoleão” (“Napoleon”) e “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flowers Moon”) nos cinemas e conseguido prêmios importantes com eles, em termos de bilheteria o serviço de streaming sempre conseguiu uma participação bem tímida.

Até hoje, o maior sucesso da empresa nas telonas (“Napoleão”) arrecadou US$221,4 milhões em sua bilheteria total. A distribuição dos filmes da Apple nos cinemas, vale recordar, fica a cargo da Warner Bros., que acaba abocanhando um pouco da receita obtida com as vendas de ingressos.