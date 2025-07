Google testa edição de mensagens entre Android e iOS via RCS

O Google finalmente começou a testar um recurso que promete facilitar a vida de quem troca mensagens entre Android e iOS: alguns usuários já conseguem editar textos enviados a iPhones, usando o padrão RCS .

Essa novidade só passou a ser possível graças ao Universal Profile 3.0, uma atualização no padrão do RCS lançada em março passado que finalmente inclui suporte à edição de mensagens e criptografia de ponta a ponta entre plataformas.

Até então, editar mensagens só era possível se os dois aparelhos fossem Android — ou dois iPhones. Entre sistemas diferentes, nada feito.

Se você usa o app Mensagens do Google e está com a versão beta, basta pressionar a mensagem enviada, tocar no ícone de lápis e editar — isto é, desde que esteja dentro do prazo de 15 minutos após o envio. A nova versão substituirá a original no Android.

No iPhone, por enquanto, a coisa funciona de forma meio “torta”: a pessoa recebe a mensagem corrigida como se fosse um novo texto, com um asterisco na frente, e a mensagem original continua ali. Ou seja: por enquanto, é mais um “remendo” do que uma solução ideal.

Isso acontece porque o iPhone ainda não sabe lidar com essa função. Como sabemos, a Apple só começou a adotar o RCS no iOS 18, no ano passado, e com base numa versão mais antiga do padrão (a 2.4) que nem incluía edição de mensagens. Pra que funcione direito dos dois lados, ela ainda vai precisar atualizar o app nativo.

Vale dizer que a novidade ainda não está liberada para todo mundo. Aparentemente, o Google está fazendo um teste A/B entre quem usa a versão beta do seu app Mensagens, então pode ser que a função demore um pouco pra chegar.

Mesmo com esse “meio termo”, é um avanço importante. A troca de mensagens entre Android e iPhone sempre foi marcada por limitações: mídia com baixa qualidade, falta de recibo de leitura e muitas farpas entre as empresas.

Com o RCS, muita coisa já melhorou e, agora, com o recurso de edição chegando (mesmo que aos poucos), dá para ter esperança de algo mais unificado no futuro.

via Android Authority