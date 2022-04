App da Netflix ganha suporte para o novo player do tvOS 15

A Netflix finalmente atualizou seu aplicativo para a Apple TV com suporte para o reprodutor nativo do tvOS 15. Com a mudança, assinantes do serviço agora contam com uma experiência bem mais parecida com a encontrada em outros apps de streaming na set-top box da Maçã.

Publicidade

De acordo com o 9to5Mac, a novidade parece ter sido identificada pela primeira vez por usuários do Reddit no início desta semana e está sendo liberada aos poucos, conforme os usuários têm o aplicativo atualizado para a versão 2.1.23.

O player do tvOS 15 conta com uma nova interface que exibe o nome do filme ou da série em questão no canto inferior esquerdo da tela. Mais abaixo, também há um novo botão de “Informações” que mostra mais detalhes sobre o conteúdo reproduzido.

Na outra ponta do player, estão os clássicos botões de legendas, idioma do áudio e saída de som — antes posicionados em um menu oculto que podia ser acessado deslizando para baixo com o Siri Remote.

Com a alteração, a Netflix se junta a uma série de outros serviços de streaming que já adotaram o player do tvOS 15, como o Paramount+ e o HBO Max. Além disso, o aplicativo agora é 100% compatível com o novo Siri Remote, lançado no ano passado.

Publicidade

Ao contrário de seus competidores, entretanto, o serviço continua sem suporte ao aplicativo Apple TV, algo pedido há bastante tempo por usuários. A nova atualização também não contempla as novidades do tvOS 15.4.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.