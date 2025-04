Novos iPads Pro são corroborados para 2025, mas sem muitas mudanças

Os iPads Pro mais recentes, equipados com o chip M4, foram lançados em maio do ano passado — e pouco tempo depois foi relatado que a Apple já estaria trabalhando nos próximos modelos, supostamente equipados com o chip “M5”.

Algumas fontes, porém, têm previsões distintas sobre quando os novos modelos poderão chegar às prateleiras. Enquanto o analista Ming-Chi Kuo aposta em um lançamento neste ano, o jornalista Mark Gurman espera uma atualização só em 2026.

Agora, uma nova reportagem do The Elec corroborou um lançamento em 2025. Segundo eles, a empresa sul-coreana LX Semicon poderá fornecer drivers para o display de pelo menos um novo iPad Pro, com a produção em massa desse componente prevista para iniciar em abril ou maio — sugerindo um lançamento no segundo semestre deste ano.

A fabricante, porém, ainda estaria esperando obter a provação da Apple; se ela for concedida, a empresa dividirá os pedidos com a Samsung, que é atualmente a única fabricante dos drivers para as telas OLED dos iPads Pro.

Além de quais empresas produzirão componentes, a reportagem aponta que os próximos modelos terão apenas “pequenas mudanças” — possivelmente somente internas, como a atualização do SoC —, de modo que o design geral deverá permanecer o mesmo.

Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Tela: 11 ou 13 polegadas

Cor: prateado ou cinza-espacial

Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

via MacRumors