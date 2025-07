Baterias da Samsung podem durar o dobro que as da Apple, segundo documentos da UE

A Samsung se destacou como líder em durabilidade de bateria entre as principais fabricantes de smartphones, de acordo com dados divulgados pela União Europeia (UE). As informações são do Android Authority.

Publicidade

De acordo com o novo selo de eficiência energética do bloco, diversos modelos da marca aguentam até 2.000 ciclos completos de carga — o dobro do registrado por concorrentes como Apple, Google e Motorola.

Essa regulamentação entrou em vigor no dia 20/6 e passou a exigir que fabricantes de celulares e tablets informem, de forma padronizada, dados sobre eficiência energética, resistência física e vida útil dos aparelhos vendidos no continente. Um dos pontos centrais da nova regra é o número de ciclos de recarga suportados até que a capacidade da bateria caia abaixo dos 80%, algo inevitável nas baterias de lítio usadas atualmente.

Modelos da Samsung como o Galaxy S25 Ultra, S25 Edge, A56 e A36 foram certificados com até 2.000 ciclos de carga. Em contraste, aparelhos como o iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro XL, OnePlus 13 e os tablets da Apple ficaram com 1.000 ciclos.

Publicidade

A Motorola também apresentou variações: enquanto o Razr 60 Ultra atingiu os mesmos 1.000 ciclos dos concorrentes, modelos intermediários como o Moto G55 ficaram abaixo, com apenas 800 ciclos. Já a holandesa Fairphone se destacou com até 1.300 ciclos no Fairphone 5.

Apesar dos resultados, parte do setor tem questionado a metodologia adotada. Os dados são fornecidos pelas próprias fabricantes à base EPREL, mantida pela União Europeia, sem a necessidade de testes independentes. Isso gerou desconfiança, especialmente após um dispositivo pouco conhecido, não identificado nominalmente, surgir no sistema com uma marca impressionante (e improvável) de 8.000 ciclos.

A Maçã também criticou os números atribuídos aos seus iPads — incluindo os modelos M3 e M4 —, alegando que houve pouca transparência na avaliação e que a amostragem considerada pelos avaliadores foi pequena.

Publicidade

Especialistas apontam que fatores como a composição da bateria, os algoritmos de carregamento e até o tipo de carregador influenciam na durabilidade. Ainda assim, os dados podem oferecer um bom retrato das estratégias de cada fabricante para prolongar a vida útil dos seus aparelhos.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via TudoCelular.com