Códigos revelam Apple Vision Pro com chip “M5” e iPad mini com “A19 Pro”

Além de informações relacionadas ao próximo chip dos futuros Apple Watches, supostos códigos vistos pelo MacRumors indicam os planos da Maçã para pelo menos outros dois dispositivos: o Apple Vision Pro e o iPad mini.
Com relação ao headset, o site afirma que a Apple está trabalhando em uma versão com o chip “M5” — algo que já foi aventado pelo analista Ming-Chi Kuo, mas rebatido pelo jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), que afirmou que ele contará com o chip M4.
No caso do iPad mini, as informações são de que a Apple está desenvolvendo uma versão (codinome
J510/
J511) equipada com um chip “A19 Pro” — o mesmo que a empresa deverá usar nos modelos do “iPhone 17 Pro”, quem sabe até no “iPhone 17 Air”.
O site também informou que uma nova versão do iPad de entrada será equipada com o chip A18. Com o codinome
J581/
J582, esse modelo poderá ser lançado no primeiro semestre do ano que vem.
