Leitura de 1 minuto

Códigos revelam Apple Vision Pro com chip “M5” e iPad mini com “A19 Pro”

Luiz Gustavo Ribeiro
13/08/2025 • 21:07
Divulgação/Apple

Além de informações relacionadas ao próximo chip dos futuros Apple Watches, supostos códigos vistos pelo MacRumors indicam os planos da Maçã para pelo menos outros dois dispositivos: o Apple Vision Pro e o iPad mini.

Publicidade

Com relação ao headset, o site afirma que a Apple está trabalhando em uma versão com o chip “M5” — algo que já foi aventado pelo analista Ming-Chi Kuo, mas rebatido pelo jornalista Mark Gurman (da Bloomberg), que afirmou que ele contará com o chip M4.

No caso do iPad mini, as informações são de que a Apple está desenvolvendo uma versão (codinome J510/J511) equipada com um chip “A19 Pro” — o mesmo que a empresa deverá usar nos modelos do “iPhone 17 Pro”, quem sabe até no “iPhone 17 Air”.

O site também informou que uma nova versão do iPad de entrada será equipada com o chip A18. Com o codinome J581/J582, esse modelo poderá ser lançado no primeiro semestre do ano que vem.

Luiz Gustavo Ribeiro
