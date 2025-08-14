Navegue

Leitura de 2 minuto

Próximos MacBooks Air poderão contar com chip Wi-Fi/Bluetooth da Apple

Códigos vazados da Apple também “confirmam” a presença do modem 5G da empresa no “iPhone 17 Air” e no “iPhone 17e”
Douglas Nascimento
14/08/2025 • 09:25
Foto de Taan Huyn na Unsplash
MacBook Air

Além de um modem proprietário para o 5G, lançado oficialmente no início deste ano com o iPhone 16e, alguns rumores dos últimos anos indicam que a Apple também estaria projetando um chip unificado para Wi-Fi e Bluetooth, o qual deverá substituir os atuais componentes da Broadcom em seus aparelhos.

De acordo com códigos internos da Apple descobertos pelo analista Aaron Perris [@aaronp613], tudo indica que a empresa provavelmente estreará esse novo componente nos próximos MacBooks Air (com o chip “M5”). Com codinomes J813 (13″) e J815 (15″), eles estão previstos para serem lançados em 2026.

Os próximos MacBook Airs M5, codinomes J813 (13 polegadas) e J815 (15 polegadas), receberão um novo chip sem fio feito pela Apple com base no código vazado da Apple.

Este é muito provavelmente o chip combinado de Wi-Fi e Bluetooth relatado anteriormente por @markgurman

Relatado pela primeira vez em 2023 pelo jornalista Mark Gurman, o novo chip unificado deverá trazer mais eficiência para o uso do Wi-Fi e do Bluetooth nos produtos da Maçã, uma vez que conversarão mais facilmente com outros componentes presentes nos aparelhos que já são desenhados pela própria Apple.

O lançamento do chip unificado nos próximos MacBooks Air corroboraria um rumor do ano passado o qual apostou na chegada do componente a Macs e iPhones para o ano que vem. Esse mesmo rumor também apostou que a estreia do novo chip ocorrerá na Apple TV e no HomePod mini, já neste ano.

Modem 5G em mais aparelhos

Voltando a falar do primeiro modem 5G da empresa, Aaron também descobriu nos códigos vazados que ele estará no “iPhone 17 Air” (codinome d23) e no “iPhone 17e” (v159) — previstos para serem lançados pela Apple em setembro deste ano e no primeiro semestre de 2026, respectivamente.

Posso confirmar, após analisar o código vazado da Apple, que o iPhone 17 Air (d23) e o iPhone 17e (v159) receberão um modem da Apple.

Isso foi relatado pela primeira vez por @markgurman em seu boletim informativo Power On.

Como o analista menciona apenas “um modem da Apple” em sua publicação, não sabemos se ainda estamos falando de sua primeira geração (o chip C1) ou de uma variante mais recente do modem (quem sabe com suporte ao 5G mmWave, ausente no chip presente no iPhone 16e).

A presença do modem 5G da Apple nos iPhones “17 Air” e “17e”, vale recordar, também já havia sido rumorada pelo analista Ming-Chi Kuo, que possui um histórico relevante de acertos quando o assunto é Apple.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
