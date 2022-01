Apple estaria preocupada com produção de novo iMac Pro

Se os rumores sobre o lançamento de um novo iMac Pro estiverem certos, então veremos uma nova versão do desktop topo-de-linha da Apple neste ano — mais precisamente daqui a alguns meses, no (também especulado) evento especial de março/abril.

Nesse sentido, de acordo com novas previsões compartilhadas pelo leaker Dylan, o primeiro evento da Maçã poderá ser estrelado por um novo Mac mini (com chips M1 Pro e M1 Max), a terceira geração do iPhone SE (com 5G) e um novo iPad Air. Segundo ele, o anúncio da nova versão do iMac Pro também é esperado para esse evento, mas haveria preocupações quanto ao cronograma de produção da máquina.

For the Apple Spring event, We will be receiving the Mac Mini with M1 Pro and M1 Max, a new 5G iPhone SE, and a new iPad Air. iMac Pro is still on track currently for a release in the spring. Yet, I have heard there are still concerns with regards to production. — Dylan (@dylandkt) January 23, 2022

Com relação às especificações do aguardado novo iMac Pro, Dylan disse que a máquina terá uma “configuração adicional além do chip M1 Max” com CPU de 12 núcleos, uma vez que essa informação teria sido vinculada a um trecho de código que faz referência ao modelo.

I have received confirmation that there will be an additional configuration for the upcoming iMac Pro beyond M1 Max. A 12 Core CPU configuration was tied to a snippet of code referencing the iMac. The internal naming candidate is iMac Pro for a reason. It is targeted towards pros — Dylan (@dylandkt) January 23, 2022

Posteriormente ao evento especial de março/abril, Dylan apontou que a Apple lançará um novo iPad Pro com chip “M2” no outono (do hemisfério norte). De acordo com o leaker, ambos os tamanhos (11 e 12,9 polegadas) da próxima geração terão displays Mini-LED.

Além disso, ele menciona a preocupação de “várias fontes” com relação aos recursos de carregamento sem fio/MagSafe que estariam sendo implementados nos novos iPads Pro — vale notar que, na semana passada, comentamos a possibilidade de a Apple ter desistido de usar uma traseira de vidro nos próximos iPads Pro.

No mesmo tweet, ele afirma ainda que os AirPods Pro de segunda geração também poderão ser lançados na mesma época que os novos iPads Pro.

The M2 iPad Pro is coming in the Fall. I have heard nothing but concerns from multiple sources with regards to its Wireless Charging/MagSafe capabilities. All iPad Pro models will have a MiniLED display. AirPods Pro 2 are also on track for a Fall release. — Dylan (@dylandkt) January 23, 2022

Por fim, Dylan comenta que está “de acordo” com outros rumores recentes, incluindo a possibilidade de os “iPhones 14” não terem Touch ID sob a tela — bem como a de nenhum produto da Apple este ano, incluindo possivelmente o novo iPhone SE — e de a tecnologia ProMotion (telas com taxa de atualização de 120Hz) se manter um recurso exclusivo dos modelos Pro.

I am in full agreement with recent information provided by fellow Analysts and Leakers. An in display Touch ID sensor will not be coming to any iPhone 14 model or to any Apple product this year and ProMotion will be exclusive to the iPhone 14 Pro models — Dylan (@dylandkt) January 23, 2022

Vamos continuar acompanhando para saber quais serão as próximas especulações.