Pesquisa: americanos são contra regras monopolistas da Apple e do Google

Muito tem se falado sobre a guerra entre a Apple e legisladores de vários países do mundo — inclusive dos Estados Unidos — no que diz respeito às regras da App Store/iOS, que impede a instalação de aplicativos de terceiros fora da loja da Maçã.

Além disso, a companhia ainda tem que enfrentar organizações como a Coalition For App Fairness (CAF), a qual é formada por empresas como Epic Games e Spotify e luta contra o suposto poder monopolista da Apple e de suas regras ditas abusivas na App Store.

Pouco se sabe, no entanto, sobre a opinião de consumidores a respeito das acusações contra a Maçã. Isso até agora, visto que a CAF divulgou uma pesquisa a qual ouviu eleitores (tanto democratas quanto republicanos) nos EUA a respeito do assunto.

De acordo com a coalizão, 79% dos eleitores apoiam o Open App Markets Act, projeto de lei antitruste em votação nos EUA atualmente; 59% deles, por sua vez, afirmam que a Apple (em específico) tem muito poder — número menor que os 67% que disseram a mesma coisa sobre o Google.

Além disso, 72% acham que empresas como Apple e Google limitam a concorrência e restringem a inovação de desenvolvedores independentes de aplicativos, o que mostra que a empresa detentora do Android também está na mira dos eleitores — mesmo que seu sistema seja mais “aberto” do que o iOS.

Segundo Rick VanMeter, diretor executivo da CAF, os números mostram que “os eleitores de todo o país querem esmagadoramente que seus membros do congresso parem as práticas anticompetitivas da Big Tech“.

A CAF ainda destacou que a insatisfação com as gigantes da tecnologia não está apenas em um lado do espectro político, visto que as pesquisas foram conduzidas por empresas dos dois partidos dominantes do sistema eleitoral americano.

Enquanto isso…

Não é apenas nos EUA que há um direcionamento de encontro à Maçã e ao sistema de pagamentos exclusivo da App Store. Em alguns países, a situação já está muito bem encaminhada contra a empresa.

Na Coreia do Sul, por exemplo, desenvolvedores já podem usar um sistema de pagamento alternativo para apps e assinaturas na App Store. Porém, a empresa cobrará 26% de taxa dos desenvolvedores que usarem sistemas de pagamento de terceiros. Esse mesmo cenário se aplica aos Países Baixos, onde apps de namoro já podem usar um sistema de pagamento alternativo ao da Apple.

via AppleInsider